"Динамо" сыграет при пустых трибунах из-за фанатских беспорядков

11 июня, 2018, 13:12

Киевское "Динамо" наказали за поведение фанатов матчем при пустых трибунах и штрафом в полмиллиона гривень

Об этом сообщает UA-Football.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, рассмотрев поведение болельщиков "Динамо" 19 мая во время матча заключительного тура Премьер-лиги против "Шахтера".

На протяжении игры фанаты киевского клуба использовали пиротехнику, а после игры выбежали на поле. Один из ультрас дал пинка защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

Игра завершилась победой "Динамо" 2:1, но турнирного значения не имела, поскольку "Шахтер" на тот момент досрочно гарантировал себе чемпионство.

Без зрителей на трибунах "Динамо" сыграет первый матч нового чемпионата Украины, когда 25 июля будет принимать полтавскую "Ворсклу".