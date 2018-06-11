Против Коломойского подали новые иски в Швейцарии и Украине

11 июня, 2018, 15:17

Нацбанк подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского

Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины.

Отмечается, что судебные производства касаются выполнения Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу НБУ.

"Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

Таким образом первый иск был подан по месту жительства бизнесмена в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве.

Тем временем второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине - Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечению выполнения бывшими акционерами ПриватБанка взятых на себя обязательств.

Она напомнила, что ПриватБанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительствам, предоставленным лично Коломойским.

"Но сегодня ясно, что в то время ПриватБанк на самом деле не мог вернуть эти кредиты. В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом. НБУ сейчас принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств", - подчеркнула Рожкова.