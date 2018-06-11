Против Коломойского подали новые иски в Швейцарии и Украине
Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины.
Отмечается, что судебные производства касаются выполнения Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам в пользу НБУ.
"Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. Иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям на сумму около 10 млрд грн", - говорится в сообщении.
Таким образом первый иск был подан по месту жительства бизнесмена в Швейцарии - в Суд первой инстанции в Женеве.
Тем временем второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине - Хозяйственный суд Днепропетровской области.
Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечению выполнения бывшими акционерами ПриватБанка взятых на себя обязательств.
Она напомнила, что ПриватБанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительствам, предоставленным лично Коломойским.
"Но сегодня ясно, что в то время ПриватБанк на самом деле не мог вернуть эти кредиты. В конце концов, государству пришлось национализировать банк ценой значительных затрат в эквиваленте 5% ВВП, чтобы защитить интересы миллионов владельцев счетов и сохранить финансовую стабильность в целом. НБУ сейчас принимает и продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения Игорем Коломойским этих средств", - подчеркнула Рожкова.
- 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.
- 25 января Высокий суд продолжил всемирный арест $2,5 млрд активов Коломойского и Боголюбова.
- Генпрокуратура расследует дело о выдаче ПриватБанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривен.Тем временем Коломойский обжалует в суде решение НБУ о признании Приватбанка неплатежеспособным, а также решение о его национализации.
- По результатом независимого расследования компании Kroll, "Приватбанку" нанесли ущерб на минимум $ 5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации.
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