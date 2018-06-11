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Полицейские задержали мошенников-гастролеров, которые обманывали пенсионеров


фото: Нацполіція
В Донецкой обалсти правоохранители задержали двух гастролеров из оккупированной территории, которые выманивали деньги у людей под видом продажи "ценных" микросхем

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники начали свою деятельность в 2017 году, когда переехали с временно оккупированной территории в Мариуполь. Мошенники передвигались на автомобиле, быстро меняя места преступлений, и применяли способы конспирации.

Действовали по заранее разработанной схеме. Жертвами аферистов становились преимущественно пенсионеры, для которых они устраивали "спектакль". Один входил в доверие, заводя разговоры на разные темы. В это время другой подходил и интересовался микросхемами которые, по слухам, очень качественные.

Поверив незнакомцу, пенсионеры отдавали от 6 до 15 тысяч гривень и становились владельцами обычных старых микросхем.

Операцию по задержанию оперативники готовили два месяца. Полицейские установили съемные квартиры, на которых базировались подозреваемые, и устроили засады. Задерживали одновременно, перекрыв возможные пути отхода.

Задержанные – жители временно оккупированной территории 43 и 47 лет. Старший уже имеет судимость за мошенничество.

Сейчас злоумышленники изобличены в трех эпизодах мошеннических действий на территории Донетчины, ущерб от которых составил более 30 тысяч гривень. Вещественные доказательства изъяты.

Полицейские устанавливают других потерпевших. Проверяется информация о причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории Украины.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за данное правонарушение – до 3 лет лишения свободы.

Полиция просит сообщать, если вы или ваши знакомые пострадали от противоправных действий, совершенных по аналогичной схеме, по телефону (067) 629 02 41 или 102.

 

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