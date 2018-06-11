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Омбудсмен попросила Красный Крест проверить условия содержания украинцев в тюрьмах оккупантов


фото: ombudsman.gov.ua
Представители Международного комитета Красного Креста должны проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на оккупированных территориях

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает ее пресс-центр.

Отмечается, что она обратилась с соответствующей просьбой к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье.

"Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины, которые удерживаются в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - отмечается в письме Денисовой.

В связи с этим она попросила Карбонье способствовать визиту представителя организации пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях, а также проверить условия содержания украинцев и возможность оказания им медицинской помощи.

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