Оккупационная администрация на Луганщине выплатила Украине часть долга за воду
11 июня, 2018, 12:34
Представители оккупационной администрации России в Луганской области передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и способствовала, как сообщалось, передаче денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области, подконтрольных в счет оплаты услуг по водоснабжению", - сообщает пресс-служба.
Ранее СМИ сообщали, что оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.
- Недавно стало известно, что Правительство Швейцарии доставит на восток Украины 1700 тонн химических реагентов для очистки воды и медицинское оборудование.
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