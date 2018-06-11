Оккупационная администрация на Луганщине выплатила Украине часть долга за воду

11 июня, 2018, 12:34

Представители оккупационной администрации России в Луганской области передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и способствовала, как сообщалось, передаче денежных средств из неподконтрольных правительству районов Луганской области, подконтрольных в счет оплаты услуг по водоснабжению", - сообщает пресс-служба.

Ранее СМИ сообщали, что оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.