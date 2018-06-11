Одесский нефтеперерабатывающий завод перешел в государственную собственность

11 июня, 2018, 18:15

Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) перешел в управление Фонда государственного имущества Украины

Об этом сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров, передает "РБК-Украина".

"Я подписал акт приема-передачи данного имущества от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и его подконтрольной структуры "Укрнефтепродукта", как организации, которая приняла это имущество по решению суда на сохранение и передала это имущество вновь созданному государственному предприятию с таким же названием "Одесский НПЗ", - сообщил Трубаров.

Он отметил, что фактическая передача продлится до 18 июня, ведь необходимо время на то, чтобы обеспечить сохранение данного целостного имущественного комплекса и соответственно заключить договор со структурами, которые будут хранить данное имущество.

"Если мы говорим о процедуре, то этапность такая: принятие имущества к себе в управление (это то, что сейчас произошло), заключение договора на охрану данного объекта, проведение инвентаризации данного объекта, проведение его оценки, постановка на баланс с конкретной стоимостью всего актива и уже после этого мы переходим к следующему этапу - к принятию управленческого решения, что делать с этим активом", - рассказал и.о. руководителя Фонда.

Вопрос о повторной приватизации будет рассматриваться совместно с правительством.

"Мы вместе с правительством, вместе с министерством будем советоваться на предмет того - запускать завод по его основной операционной деятельности или выставлять его на повторную приватизацию. Это мы будем понимать тогда, когда закончим все процедурные моменты", - подытожил Трубаров.