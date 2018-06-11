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Nike из-за санкций оставил без бутсов сборную Ирана на ЧМ-2018

Санкции США заставили производителя спортивной одежды и экипировки Nike отказаться от поставки футбольных бутсов сборной Ирана, которая принимает участие в чемпионате мира по футболу

Об этом сообщает американский канал NBC.

В Nike заявили, что "санкции США означают, что Nike, как американская компания, не может поставлять ботинки игрокам иранской национальной сборной".

Примечательно, что компания предоставляла свои бутсы сборной Ирана во время предыдущего чемпионата мира несмотря на то, что тогда против страны также действовали санкции, под которые подпадала и компания Nike.

Сообщается, что некоторые игроки пытаются решить проблему индивидуально - искать в магазинах необходимую пару.

Напомним, чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.

  • 6 июня США ввели санкции против украинской авиакомпании "Дарт" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.
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