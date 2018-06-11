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Названы области, где поднимется уровень воды в реках и угроза селей


фото: dsns.gov.ua
В реках некоторых областей Украины сегодня вероятно повышение уровня воды

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в течение суток в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,3 м над текущими уровнями.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей", - пояснили в ГСЧС.

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