Названы области, где поднимется уровень воды в реках и угроза селей

11 июня, 2018, 08:27

В реках некоторых областей Украины сегодня вероятно повышение уровня воды

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в течение суток в верховье Днестра и его горных притоках (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,3 м над текущими уровнями.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей", - пояснили в ГСЧС.