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Назначение Грымчака главой Донецкой обладминистрации является чисто технологическим решением перед выборами, - политолог

Назначение Юрия Грымчака новым руководителем военно-гражданской администрации Донецкой области - это чисто технологическое решение перед выборами

Об этом сообщил политолог Станислав Федорчук в эфире Еспресо.TV.

По словам политолога, для тех, кто отслеживал работу главы Донецкой военно-гражданской администрации, отставка Павла Жебривского была предсказуема.

"Уже в январе мы имели информацию, что Жебривский пойдет на повышение в Киев и вместо него скорее всего станет глава ВЦА Юрий Гримчак. Он, как нам говорят отдельные блогеры, кум Луценко. Грымчак - бывший социалист, сотрудник штаба Ющенко и бывший заместитель Донецкой областной государственной администрации", - рассказал Федорчук.

Тем временем политолог не может вспомнить никаких свершений Грымчака как реформатора или управленца.

"Это был человек, который появлялся в Донецке перед выборами и отвечала более за вопросы политические и агитационные, связанные с политической кампанией. Мы рассматриваем его назначение сугубо технологическим перед выборами", - подытожил он.

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