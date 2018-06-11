Назначение Грымчака главой Донецкой обладминистрации является чисто технологическим решением перед выборами, - политолог
Об этом сообщил политолог Станислав Федорчук в эфире Еспресо.TV.
По словам политолога, для тех, кто отслеживал работу главы Донецкой военно-гражданской администрации, отставка Павла Жебривского была предсказуема.
"Уже в январе мы имели информацию, что Жебривский пойдет на повышение в Киев и вместо него скорее всего станет глава ВЦА Юрий Гримчак. Он, как нам говорят отдельные блогеры, кум Луценко. Грымчак - бывший социалист, сотрудник штаба Ющенко и бывший заместитель Донецкой областной государственной администрации", - рассказал Федорчук.
Тем временем политолог не может вспомнить никаких свершений Грымчака как реформатора или управленца.
"Это был человек, который появлялся в Донецке перед выборами и отвечала более за вопросы политические и агитационные, связанные с политической кампанией. Мы рассматриваем его назначение сугубо технологическим перед выборами", - подытожил он.
- Напомним, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал заявление об отставке.
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