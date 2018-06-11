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На Прикарпатье сгорела почти 100-летняя церковь


фото: У ДСНС у Івано-Франківській області
В Ивано-Франковской области в Калушском районе сгорела деревянная церковь

Об этом сообщает пресс-служба В ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Сообщение о пожаре поступило ночью 11 июня. Пожар случился в Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата 1921 года постройки, в селе Новица. Постройка была памятником градостроительства и архитектуры местного значения.

К тушению пожара привлекли 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава Управления ГСЧС в области. В 03:47 пожар локализовали

Пострадавших в результате пожара нет. Пожарные спасли вспомогательное здание церкви, 1 колокольню и 5 неподалеку расположенных жилых домов.

Огнем уничтожено здание церкви на общей площади 250 кв.м. Причина возникновения пожара устанавливается.

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