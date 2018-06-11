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На Луганщине схватили мужчину, входящего в "народную полицию" оккупантов

Пограничники и полицейские вчера задержали в пункте пропуска "Станица Луганская" мужчину, причастного к деятельности российско-оккупационных администраций

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители рассказали, что во время проверки граждан, которые направлялись из оккупированных территорий, выяснилось, что в общем потоке находится гражданин, который причастен к оккупантам.

"Правоохранителями установлено, что в течение 2015 года 30-летний житель пгт Станица Луганская действовал в составе "народной полиции" на временно оккупированной части Луганской области. При этом гражданин категорически отрицал, что в боевых действиях он участия не принимал", - подчеркнули в ГНСУ.

В результате мужчину задержали и передали в Станично-Луганское отделение Национальной полиции.

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