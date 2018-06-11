На Луганщине планируют вдвое уменьшить количество блокпостов

11 июня, 2018, 17:50

Командование ООС предусматривает вдвое уменьшить количество блокпостов в Луганской области с 15 до 8

Об сообщил глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз в Facebook.

11 июня Гарбуз провел встречу с руководителями правоохранительных органов, контролирующих структур и подразделений ВСУ. Во время обсуждения руководитель администрации поручил усилить работу всех ответственных и направить ее на результат - раскрытие и привлечение к ответственности виновных в совершении наркопреступлений.

“Также уделили внимание функционированию блокпостов. По решению Командования ООС, предусмотрено сокращение их количества на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блок-постах “Лисичанск-Бахмут” и “Кременная-Лиман” ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещение, асфальтирование и тому подобное”, - говорится в сообщении.