 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Луганщине планируют вдвое уменьшить количество блокпостов


фото: ato.news
Командование ООС предусматривает вдвое уменьшить количество блокпостов в Луганской области с 15 до 8

Об сообщил глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз в Facebook.

11 июня Гарбуз провел встречу с руководителями правоохранительных органов, контролирующих структур и подразделений ВСУ. Во время обсуждения руководитель администрации поручил усилить работу всех ответственных и направить ее на результат - раскрытие и привлечение к ответственности виновных в совершении наркопреступлений.

“Также уделили внимание функционированию блокпостов. По решению Командования ООС, предусмотрено сокращение их количества на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блок-постах “Лисичанск-Бахмут” и “Кременная-Лиман” ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещение, асфальтирование и тому подобное”, - говорится в сообщении.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать