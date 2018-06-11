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На Донбассе за время войны исчезли или были похищены 3,2 тыс. людей, - правозащитники


фото: REUTERS
С начала конфликта на Донбассе в апреле 2014 года пропали или были похищены примерно 3,2 тысячи человек

Об этом говорится в докладе Харьковской правозащитной группы.

Нацполиция в Донецкой области сообщает, что с апреля 2014 года до начала 2017 года на подконтрольной территории Донецкой области пропали без вести 2727 человек, судьба 1053 из них неизвестна.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации на территории области разыскивается 1205 человек, найдено 633 человека, судьба 572 остается неизвестной. Меньшее количество пропавших без вести по оценке СБУ - 403 человека. Все эти данные касаются подконтрольной территории. Предоставить оценку числа пропавших в ОРДЛО не представляется возможным.

Много пропавших без вести могут быть погибшими, а их тела или вообще не найдены, или не идентифицированы. По состоянию на 1 апреля 2018 года остаются не идентифицированными 307 погибших. В базе данных ОО “Мирный берег” собраны данные о 2878 пропавших без вести за все время военного конфликта.

  • По словам вице-спикер парламента Ирины Геращенко, сегодня на оккупированных территориях остается около 100 заложников, около 300 считаются пропавшими без вести.
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