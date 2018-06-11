На Донбассе ранен украинский военный
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
За текущие сутки один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение.
4 раза оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Противник прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Новозвановки, Водяного и Гнутового, где использовалось стрелковое оружие и гранатометы.
Оккупанты также пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Тарамчук, что на Мариупольском направлении. Контрснайперскими мероприятиями украинские военные заставили противника прекратить огонь.
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