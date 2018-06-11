 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На блокпостах ООС за неделю задержали 18 человек. Некоторых подозревают в связях с оккупантами


фото: dpsu.gov.ua
Бойцы Национальной гвардии за неделю задержали 18 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства на блокпостах Донбасса

Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра штаба Операции объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

Он отметил, что в течение прошлой недели военнослужащие Нацгвардии из состава ООС на блокпостах Донбасса проверили более 30 тысяч граждан и около 27 тысяч автомобилей.

В результате гвардейцы задержали 18 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди них 2 человека задержали по подозрению в связях с российско-террористическими войсками. Еще шесть человек задержали по подозрению в правонарушениях по другим уголовным статьям.

"Кроме этого, 10 человек были задержаны за совершение административных правонарушений. Всех задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины", - подытожил Шубец.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать