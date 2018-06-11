На блокпостах ООС за неделю задержали 18 человек. Некоторых подозревают в связях с оккупантами

11 июня, 2018, 14:14

Бойцы Национальной гвардии за неделю задержали 18 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства на блокпостах Донбасса

Об этом во время брифинга заявил представитель пресс-центра штаба Операции объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

Он отметил, что в течение прошлой недели военнослужащие Нацгвардии из состава ООС на блокпостах Донбасса проверили более 30 тысяч граждан и около 27 тысяч автомобилей.

В результате гвардейцы задержали 18 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди них 2 человека задержали по подозрению в связях с российско-террористическими войсками. Еще шесть человек задержали по подозрению в правонарушениях по другим уголовным статьям.

"Кроме этого, 10 человек были задержаны за совершение административных правонарушений. Всех задержанных передали сотрудникам Национальной полиции Украины", - подытожил Шубец.