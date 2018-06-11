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МЗ отправит на лечение за границу 29 украинцев


фото: b4brands
29 украинцев отправят на лечение за границу за государственный счет

Такое решение приняла Комиссия МЗ по вопросам направления украинцев на лечение за границу на заседании 6 июня, сообщает пресс-служба министерства.

"В ближайшее время пациенты получат информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты лечения и смогут сразу обращаться в клиники, чтобы получить необходимые услуги", - говорится в сообщении.

В 2018 году на программу “Лечение граждан Украины за рубежом” МЗ Украины выделено 389,9 млн гривень из Государственного бюджета. С начала года, по состоянию на 11 июня, комиссия МЗ приняла решение об оплате лечения за рубежом 148 человек.

 

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