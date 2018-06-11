 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минюст хочет упростить вывоз детей за границу


фото: politeka
Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу до одного месяца без разрешения другого из родителей

Об этом написал в Twitter министр юстиции Павел Петренко.

"Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДитейНеБувае - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", - написал он.

По его словам, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения.

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально удостоверенное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений - лишение родительских прав.

"Ребенок не должен страдать, если родители разводятся. Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию # ЧужихДитейНеБувае", - подчеркнул Петренко.

Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДитейНеБувае - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя.

Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения

- Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 июня 2018

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать