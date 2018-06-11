Минюст хочет упростить вывоз детей за границу

11 июня, 2018, 17:20

Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу до одного месяца без разрешения другого из родителей

Об этом написал в Twitter министр юстиции Павел Петренко.

"Одна из новаций второго пакета законов # ЧужихДитейНеБувае - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", - написал он.

По его словам, это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения.

Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально удостоверенное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений - лишение родительских прав.

"Ребенок не должен страдать, если родители разводятся. Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию # ЧужихДитейНеБувае", - подчеркнул Петренко.