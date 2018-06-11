 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Люди после 30 прекращают искать новую музыку

Музыкальный сервис Deezer провел исследование и выяснил, что люди после 30 лет меньше интересуются новой музыкой и не ищут новые треки

Об этом пишет Business Insider.

Работники Deezer определили, что 60% слушателей старше 30 лет, слушают одни и те же песни и не ищут нового. Еще 25% опрошенных отметили, что слушают музыку определенных жанров и не собираются искать что-то новое.

Однако почти половина участников опроса призналась, что хотели бы тратить больше времени на поиски новой композиций. Интерес к поиску новой музыки снижается из-за того, что в этом возрасте люди получают слишком много информации.

Пиковый возраст для прослушивания и поиска новой музыки - 24 года. 64% опрошенных сказали, что находят по пять новых артистов ежемесячно, а 75% слушают более 10 новых песен в неделю.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать