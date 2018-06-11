Люди после 30 прекращают искать новую музыку

11 июня, 2018, 16:17

Музыкальный сервис Deezer провел исследование и выяснил, что люди после 30 лет меньше интересуются новой музыкой и не ищут новые треки

Об этом пишет Business Insider.

Работники Deezer определили, что 60% слушателей старше 30 лет, слушают одни и те же песни и не ищут нового. Еще 25% опрошенных отметили, что слушают музыку определенных жанров и не собираются искать что-то новое.

Однако почти половина участников опроса призналась, что хотели бы тратить больше времени на поиски новой композиций. Интерес к поиску новой музыки снижается из-за того, что в этом возрасте люди получают слишком много информации.

Пиковый возраст для прослушивания и поиска новой музыки - 24 года. 64% опрошенных сказали, что находят по пять новых артистов ежемесячно, а 75% слушают более 10 новых песен в неделю.