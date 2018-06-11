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Киевское метро заговорит новым голосом

Киевский метрополитен в ближайшие две недели планирует полностью обновить аудиообъявления в вагонах поездов

Об этом в эфире Еспресо.TV  рассказала пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Мы на этот раз решили уйти от персонализации голоса в метро и наладили работу с компанией Tak Treba Production, которая является лидером в озвучивании. Мы уже записали все базовые названия остановок, тексты для пассажиров и уже начали перезапись синей ветки метро. Там есть переименованная станция "Почайна". Думаю, что за две недели мы завершим перезапись на всех трех линиях", - сказала Макогон.

По ее словам, изменения не касаются концепции объявлений в вагонах, там предполагается короткая, необходимая для пассажира информация. Следующим этапом будет перезапись объявлений на эскалаторах, там запись может длиться более 20 секунд. Английский вариант, по-прежнему будет озвучивать носитель языка.

Пресс-секретарь добавила, что ранее были эксперименты в киевском метро, ​​когда озвучку делали дети.

"Это интересно, это креативно, но не более двух недель. Затем голос, который не срабатывает на массовую аудиторию, начинает раздражать. Кому-то он кажется слишком высоким, кому-то слишком низким. Если эти голоса часто меняются, то это надоедает людям", - сказала Макогон.

Толчком для обновления записей стало переименование станции "Петровка" на "Почайну". Но сложность заключалась в том, что надо было выбрать новый голос метрополитена. Диктор Николай Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, умер в июне 2016 года.

 

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