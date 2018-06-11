Грузинская авиакомпания запустит рейсы в Украину

11 июня, 2018, 09:04

Грузинская авиакомпания Myway Airlines в июне откроет регулярные авиарейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми

Об этом сообщает Avianews.com.

Рейсы Харьков-Тбилиси откроют с 12 июня, дважды в неделю. По маршруту Харьков-Батуми авиакомпания выйдет 13 июня по аналогичному направлению.

На обоих маршрутах авиакомпания планирует использовать самолеты Boeing 737-800.

Myway Airlines планируют также открыть рейсы в Киев, Тель-Авив, Тегеран, Минск, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Пекин.

Сейчас авиафлот компании состоит из двух Boeing 737-800. Согласно данным авиационных реестров, авиалайнеры выпущены в 2007 году и ранее использовались китайской авиакомпанией Shandong Airlines.

Myway Airlines является проектом китайской группы Hualing Group. По заявлению авиакомпании, ее штат на данный момент включает 150 сотрудников.