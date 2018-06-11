11 июня, 2018, 09:58

За год с момента внедрения безвизового режима в Украине зафиксировано 20 млн пересечений границы с ЕС, что на 2,3 млн больше, чем в прошлые годы

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободянв эфире "112 канала", передает Эспрессо.TV.

"Если сравнить цифры за год до безвиза и год безвиза, то мы уверенно можем сказать, что безвиз сыграл свою роль, украинцы стали больше ездить в ЕС. Если за год до безвиза мы зафиксировали чуть более 17,7 млн пересечений украинцами границы в ЕС, то за год безвиза их уже свыше 20 млн. То есть 2,3 млн пересечений границы украинцами в ЕС – это и есть чистая динамика, к которой побудило решение о безвизе", - сказал Слобадян.

Чиновник также добавил, что с новым биометрическим паспортом границу пересекли 555 тыс. украинцев (4% от общего количества пересечений).

"В то же время сейчас мы наблюдаем динамику очень быстрого прироста граждан Украины, которые пересекают границу с ЕС, имея биометрический паспорт. Тому две причины. Первая - это начало летнего туристического сезона. А вторая - то, что в старых паспортах граждан срок действия долговременных шенгенских виз заканчивается", - отметил Слободян.

Вместе с этим спикер Госпогранслужбы Сергей Гунько добавил, что спрос на оформление биометрических паспортов среди украинцев еще сохраняется.

"Сейчас уже не такое огромное количество, которое мы оформили прошлым летом. За этот год, прошедший, оформлено более 5 млн биометрических загранпаспортов. Это очень много. Для сравнения, в предыдущие годы мы оформляли до 2,5, то есть больше, чем в разы, вырос спрос", - прокомментировал Гунько.

По его словам, очереди за оформлением паспортов еще сохраняются, но ситуация более спокойная.

"Постепенно подключаются ЦНАПи к той деятельности в крупных городах, там ситуация улучшилась. В тех городах, где ЦНАПи еще не подключились, там пока сохраняются очереди. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация исправится... На сегодняшний день эта очередь существенно уменьшилась, но задержки еще остаются", - подытожил Гунько.