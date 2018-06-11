Глава Донецкой администрации Жебривский ушел в отставку

11 июня, 2018, 11:18

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский ушел в отставку

Об этом Жебривский сообщил в Facebook.

В 2015 году президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского главой Донецкой областной государственной администрации, руководителем областной военно-гражданской администрации.

За это время в области открыли 12 капитально отремонтированных опорных школ; более 150 мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей в рамках проекта "Украинский донецкий кулак"; благодаря реализации областных и государственных программ более 200 детей-сирот получили собственное жилье; открыто около 100 молодежных центров; 150 спортивных площадок и полей с искусственным покрытием; область начала практику образовательных стажировок в Европе для педагогов, предпринимателей, руководителей местных общин", - говорится в сообщении.

Донецкая область первой в Украине внедрила европейские нормы мониторинга окружающей среды: именно там строят по современным европейским технологиям 4 полигона твердых бытовых отходов. В области открывают Центры предоставления административных услуг и начали реализацию проекта по созданию социальных офисов.

"Но главное - оживает украинская сущность Донетчины. Города и улицы вернули себе исторические названия, в коридорах и кабинетах областной администрации звучит украинская речь, четыре города перевели на украинский все таблички и вывески", - добавляет Жебривский.

В субботу 9 июня руководитель Донецкой ВЦА встретился с Петром Порошенко и попросил его об отставке.

"Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донбасс - это Украина!", - подытожил Жебривский.