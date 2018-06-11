Фьюри впервые вышел на ринг после победы над Кличко

11 июня, 2018, 11:40

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел первый бой с ноября 2015 года, когда он победил Владимира Кличко

Британец вышел на ринг в Манчестере впервые с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF, и встретился с албанцем Сефером Сефери.

Разница в весе между Фьюри и его соперником составляла около 30 кг, а преимущество британца в росте - 26 см. Экс-чемпион мира использовал преимущество в габаритах и владел преимуществом. Он победил техническим нокаутом в четвертом раунде, после того, Сефери отказался продолжать поединок.

Фьюри после победы заявил, что планирует провести следующий бой 18 августа в Белфасте.

"В следующий раз я буду выглядеть лучше. Будет больше раундов и соперник посильнее. Я понял, что два с половиной года без бокса - это очень много", - сказал Фьюри.