 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фонд госимущества начал приватизацию 22 крупных предприятий

Фонд государственного имущества Украины начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов

Об этом сообщил в Facebook сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров.

"Пути назад не имеет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", - написал Трубаров.

Трубаров также обнародовал приказ о продаже с аукциона 100% госпредприятия "Президент-Отель".

Читайте также. Какие страны заинтересованы в приватизации украинских предприятий. Комментарий Фонда госимущества

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать