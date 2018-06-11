Фонд госимущества начал приватизацию 22 крупных предприятий

11 июня, 2018, 14:45

Фонд государственного имущества Украины начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов

Об этом сообщил в Facebook сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров.

"Пути назад не имеет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", - написал Трубаров.

Трубаров также обнародовал приказ о продаже с аукциона 100% госпредприятия "Президент-Отель".

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