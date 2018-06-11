Фонд госимущества начал приватизацию 22 крупных предприятий
11 июня, 2018, 14:45
Фонд государственного имущества Украины начал процесс приватизации первых 22 крупных объектов
Об этом сообщил в Facebook сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров.
"Пути назад не имеет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую", - написал Трубаров.
Трубаров также обнародовал приказ о продаже с аукциона 100% госпредприятия "Президент-Отель".
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- Напомним, ранее сообщалось. что Фонд госимущества готовит приватизацию ОПЗ, Запорожского алюминиевого комбината и еще 18 предприятий.
- Начальная цена приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" составит $54 млн.
- После приватизации "Турбоатома" 51% акций предприятия останутся в собственности государства.
- Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что в 2018 году в Украине приватизируют 25 крупных предприятий.
- Кабмин исключил 3 предприятия из “большого списка” приватизации.
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