ФФУ дисквалифицирует футболистов, которые играли на Кубке мира среди сепаратистов

11 июня, 2018, 17:28

Федерация футбола Украины дисквалифицирует всех украинских футболистов, которые принимали участие в чемпионате мира среди непризнанных государств

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

ФФУ выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что поведение всех украинских футболистов, которые принимали участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе так называемом Кубке мира, и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарными органами.

"Против этих футболистов будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины", - говорится в заявлении.