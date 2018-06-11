 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФФУ дисквалифицирует футболистов, которые играли на Кубке мира среди сепаратистов


фото: ffu.org
Федерация футбола Украины дисквалифицирует всех украинских футболистов, которые принимали участие в чемпионате мира среди непризнанных государств

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

ФФУ выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что поведение всех украинских футболистов, которые принимали участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе так называемом Кубке мира, и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарными органами.

"Против этих футболистов будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины", - говорится в заявлении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2018 понедельник

больше новостей

11 июня, 2018 понедельник

10 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать