ФФУ дисквалифицирует футболистов, которые играли на Кубке мира среди сепаратистов
11 июня, 2018, 17:28
Федерация футбола Украины дисквалифицирует всех украинских футболистов, которые принимали участие в чемпионате мира среди непризнанных государств
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
ФФУ выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что поведение всех украинских футболистов, которые принимали участие в матчах, проводимых под эгидой организации ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), в том числе так называемом Кубке мира, и внесены в базу данных Федерации футбола Украины, будет рассмотрено дисциплинарными органами.
"Против этих футболистов будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины", - говорится в заявлении.
- Сегодня возмущение участием украинских футболистов из Закарпатья в Кубке мира под эгидой ConIFA высказал министр иностранных дел Павел Климкин и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
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