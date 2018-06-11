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F*ck Trump!": Роберт Де Ниро нецензурно высказался о Трампе со сцены

Оскароносный актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа во время вручения премии “Тони” в Нью-Йорке

Видео с актером появилось на YouTube.

Актер Роберт Де Ниро вышел на сцену, чтобы объявить выступление Брюса Спрингстина и победителя в одной из номинаций. Однако сначала он обратился к публике: актер выругался на президента США.

"Я хочу сказать одну вещь. Fuck Trump", - сказал Де Ниро.

Фраза Роберта Де Ниро сорвала овацїі. После продолжительных аплодисментов актер снова нецензурно высказался по поводу Трампа.

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