F*ck Trump!": Роберт Де Ниро нецензурно высказался о Трампе со сцены
11 июня, 2018, 11:23
Оскароносный актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа во время вручения премии “Тони” в Нью-Йорке
Видео с актером появилось на YouTube.
Актер Роберт Де Ниро вышел на сцену, чтобы объявить выступление Брюса Спрингстина и победителя в одной из номинаций. Однако сначала он обратился к публике: актер выругался на президента США.
"Я хочу сказать одну вещь. Fuck Trump", - сказал Де Ниро.
Фраза Роберта Де Ниро сорвала овацїі. После продолжительных аплодисментов актер снова нецензурно высказался по поводу Трампа.
- Напомним, американская телезвезда Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом, чтобы попросить о помиловании заключенной.
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