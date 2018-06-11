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Эротические снимки Бейонсе и Джей-Зи: Пара выпустила фотокнигу (18+)

Певица Бейонсе и рэпер Джей-Зи издали книгу, в которой показали свои эротические фотографии

Об этом пишет US Magazine.

В книге есть фотографии, где пара полностью обнаженная лежит на постели. Джей-Зи курит сигару, пока Бейонсе читает газету. На другой фотографии Джей-Зи обнимает обнаженную Бейонсе. В книгу также попали фото со съемок клипа на Ямайке.

Фотокнигу пара выдала в поддержку нового тура On the Run.

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