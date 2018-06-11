Черновицкая организация призвала к передаче Бессарабии и Буковины Румынии

11 июня, 2018, 11:54

СБУ проверяет организацию в Черновцах на распространение материалов, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Правоохранители проверяют данные о представителях организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии".

Установлено, что напечатанные карты изготовлены для пропаганды "празднование" на территории Украины 100-летию создания "Великой Румынии". Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой "исторической справедливости" через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и "возврат" территорий Северной Буковины и Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.