Чем опасны кухонные полотенца. Исследования ученых

11 июня, 2018, 11:58

Многократное использование кухонных полотенец может привести к ухудшению здоровья из-за микробов

Об этом пишет EurekAlert!.

Ученые Университета Маврикия узнали, что происходит с полотенцами, которые часто используют на кухне и меняют раз в месяц. Для этого они исследовали 100 полотенец.

Ученые собрали образцы бактерий и проанализировали в соответствии со стандартными биохимическими методами. Также они определили количество микробов.

На 49% кухонных полотенец обнаружили рост бактерий. Это зависит от количества детей и других членов семьи, которые им пользуются.

Среди патогенной микрофлоры ученые обнаружили бактерии группы кишечной палочки - 36,7%, энтерококки - 36,7% и золотистый стафилококк - 14,3% .

Бактерии группы кишечной палочки чаще всего встречаются на влажных полотенцах и тех, которые часто используют. Их количество растет, если в семье употребляют мясные продукты. При этих условиях также появляется и золотистый стафилококк.

Эти микроорганизмы могут попадать в пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.