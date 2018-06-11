Чем опасны кухонные полотенца. Исследования ученых
Об этом пишет EurekAlert!.
Ученые Университета Маврикия узнали, что происходит с полотенцами, которые часто используют на кухне и меняют раз в месяц. Для этого они исследовали 100 полотенец.
Ученые собрали образцы бактерий и проанализировали в соответствии со стандартными биохимическими методами. Также они определили количество микробов.
На 49% кухонных полотенец обнаружили рост бактерий. Это зависит от количества детей и других членов семьи, которые им пользуются.
Среди патогенной микрофлоры ученые обнаружили бактерии группы кишечной палочки - 36,7%, энтерококки - 36,7% и золотистый стафилококк - 14,3% .
Бактерии группы кишечной палочки чаще всего встречаются на влажных полотенцах и тех, которые часто используют. Их количество растет, если в семье употребляют мясные продукты. При этих условиях также появляется и золотистый стафилококк.
Эти микроорганизмы могут попадать в пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.
- Напомним, ученые Гарвардского университета провели исследование и выяснили, что наиболее опасной является обувь на каблуке. Также здоровью ног вредят кроссовки.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-