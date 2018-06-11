Бывший российский политик Мария Гайдар решила уйти из Одесской ОГА
Об этом говорится в проекте решения облсовета, сообщает УНИАН. Следующая сессия запланирована на следующую неделю.
В проекте сказано, что вопрос будет рассмотрен в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", а также с учетом личного заявления Гайдар.
"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М. Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в проекте.
Мария Гайдар работала в команде Михаила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА.
Президент Петр Порошенко предоставил Марии Гайдар гражданство Украины 4 августа 2015, от российского гражданства она отказалась через год после этого.
БПП выдвинул Гайдар кандидатом в депутаты Одесского областного совета. Порошенко также назначал ее своим советником.
Мария Гайдар родилась в семье российского политика Егора Гайдара в 1982 году. Она - правнучка писателя Аркадия Гайдара.
Мария Гайдар в России известна как политик, общественный деятель и журналист радио "Эхо Москвы". Она работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.
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