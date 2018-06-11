Бывшего президента Панамы экстрадируют из США

"В понедельник бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли экстрадировали из США, где его задержали по делу о незаконном прослушивании (политических оппонентов, - ред.)", - говорится в сообщении.

Мартинелли был задержан еще в прошлом году в США, после того, как страна получила запрос на экстрадицию от Панамы по делу об использовании бюджетных средств для слежения за более 150 политических оппонентов во время его президентства с 2009 по 2014 год.

Как сообщил действующий президент Панамы Хуан Карлос Верла, еще в пятницу стало известно, что Государственный департамент США одобрил запрос на экстрадицию его предшественника.

Мартинелли, в свою очередь, заявил, что стал жертвой политического преследования.