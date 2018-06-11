8 самых полезных ягод, которые можно съесть летом

11 июня, 2018, 14:41

Малина обеспечит сытость, а клюква уменьшит риск заражения инфекциями мочевыводящих путей

Список самых полезных ягод опубликовали на сайте Health Line.

Голубика

Эти ягоды насыщены витамином К. Он способствует укреплению капилляров и прекращению кровотечений.

Черника также содержит антоцианы. Они могут снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, черника может снизить уровень холестерина в крови и развитие диабета. .

Малина

Малина содержит полифенолы. Они уменьшают окислительный стресс. Если вы хотите чувствовать себя сытым, то малина - именно то, что нужно, ведь в ней содержится лептин. Также малина борется с воспалительными процессами. Особенно полезна для сердца.

Клубника

Клубника - одна из самых распространенных ягод в мире, а также один из лучших источников витамина С.

Эти ягоды уменьшают факторы риска сердечных заболеваний. Также употребление клубники может помочь контролировать уровень сахара в крови, что позволяет предотвратить появление диабета.

Ягоды Годжи

Ягоды Goji также содержат высокий уровень витамина A и зеаксантина: они важны для здоровья глаз. Употребление 14 г ягод годжи в день предотвращает ухудшение зрения из-за старения.

Исследование показало, что употребление ягодного сока из этих ягод на протяжении двух недель увеличивает метаболизм и уменьшает размер талии у людей с избыточным весом.

Черника

Черника очень похожа на голубику, поэтому их очень легко спутать. Эта ягода эффективна при снижении воспаления у людей, которые страдают на сердечные заболевания или метаболический синдром. В одном из исследований оказалось, что черника помогла уменьшить объем талии на 1,2 см.

Ягоды Асаі

Acaи стали популярными пищевыми добавками. Они полезны для здоровья потому, что содержат антиоксиданты.

При потреблении ягод в виде сока или мякоти, они могут уменьшить количество химикатов, участвующих в окислительный стресс. Ягоды аcaи также уменьшают содержание сахара в крови, уровень инсулина и холестерина в крови у взрослых с избыточным весом.

Виноград

Кожура и семена винограда - источник антиоксидантных полифенолов. По данным исследований, они могут снижать артериальное давление и повышенное сердцебиение.

Также он снижает уровень холестерина в крови. Виноградный сок может даже улучшить здоровье мозга.

Клюква

Клюкву редко употребляют сырой. Чаще из нее делают сок. Как и много других ягод, клюква также содержит антиоксидантные полифенолы. Однако большинство из этих антиоксидантов находятся в кожуре клюквы.

Наиболее известна польза для пользы клюквы - снижение инфекций мочевыводящих путей.

Клюквенный сок может уменьшить риск инфекций. H. pylori - это тип бактерий, который может вызвать язвы желудка и рак. Сок из этих ягод может препятствовать их присоединению к стенке желудка и и предотвращать инфицирование.

Клюквенный сок может снизить уровень холестерина, артериального давления и "жесткости" артерий.