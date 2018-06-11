70% партий не задекларировали расходов в 2018 году. А КПУ и "регионалы" до сих пор функционируют
Об этом сообщает пресс-центр Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".
Отмечается, что пустые отчеты подали 180 партий с 255, информация о которых доступна на сайте НАПК. Всего в стране более 350 партий, поэтому около ста политических сил не подали отчеты вообще.
В частности, пустые отчеты подали партии:
- "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко";
- "Винницкая европейская стратегия";
- "Слуга народа";
- "Новые лица";
- "Партия Натальи Королевской – Украина-вперед";
- "УДАР";
- "Блок Дарта Вейдера".
При этом "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность и потратили 58 тысяч грн, и 48 тысяч грн соответственно.
В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего – Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн.) и ВО "Свобода" (1 млн).
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