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70% партий не задекларировали расходов в 2018 году. А КПУ и "регионалы" до сих пор функционируют


фото: mir24
Согласно отчетам по поводу имущества, расходов и обязательств финансового характера за I квартал 2018 года, две трети украинских политических партий в этом году не задекларировали никаких расходов

Об этом сообщает пресс-центр Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Отмечается, что пустые отчеты подали 180 партий с 255, информация о которых доступна на сайте НАПК. Всего в стране более 350 партий, поэтому около ста политических сил не подали отчеты вообще.

В частности, пустые отчеты подали партии:

  • "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко";
  • "Винницкая европейская стратегия";
  • "Слуга народа";
  • "Новые лица";
  • "Партия Натальи Королевской – Украина-вперед";
  • "УДАР";
  • "Блок Дарта Вейдера".

При этом "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность и потратили 58 тысяч грн, и 48 тысяч грн соответственно.

В общем все украинские партии, не считая парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего – Аграрная партия Украины (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Украинская галицкая партия (1,2 млн.) и ВО "Свобода" (1 млн).

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