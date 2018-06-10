В Ивано-Франковской области уже 8 день блокируют трассу, на ремонт которой не выделяются средства

10 июня, 2018, 15:48

На Прикарпатье митингующие больше недели блокируют автодорогу Делятин-Яблонов

Возмущенные местные жители требуют немедленного ремонта дороги, которая, по их словам, находится в критическом состоянии, передает Еспресо.TV.

Протестующие обещают стоять до последнего и говорят, что пойдут на компромисс только тогда, как выделят средства и начнутся непосредственные работы.

Речь идет о маршруте протяженность 33-35 км, где из-за отсутствия обслуживания в течение последних 10 лет образовали ямы глубиной 50 см. На этом отрезке пути расположено 10 населенных пунктов.

"Изменилось финансирование: из государственного на областное. Выигранный тендер предусматривал 240 млн грн, однако область выделила 40 млн", - пояснил ситуацию житель края, известный фронтовой капеллан Николай Мединский.