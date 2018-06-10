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В Сумах посетитель ночного клуба взорвал гранату, пострадали семь человек

Сообщение о взрыве в ТРЦ поступило правоохранителям в пять часов утра

Как передает "Сегодня", об этом сообщила Эльвира Биганова, руководитель пресс-службы ГУ ЧП в Сумской области.

"На втором этаже, при входе в зал, произошел взрыв. Пострадали семь человек. До приезда скорой им оказывала помощь патрульная полиция, потом их забрала скорая. Была информация, что гранату подорвал мужчина. По горячим следам подозреваемого задержали. Он 1990 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в полицию, где он дает объяснения следователям", - рассказала Эльвира Биганова.

Событие квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса - "Покушение на убийство", "Сопротивление сотрудникам полиции", "Хранение и применение огнестрельного оружия" и "Хулиганство с применением заранее приготовленного предмета для нанесения телесных повреждений".

Очевидцы говорят, что подозреваемый был в балаклаве. Его мотивы устанавливаются.

На месте работают взрывотехники и кинологи. Расследование находится на личном контроле начальника ГУ ЧП в Сумской области Николая Лушпиенко, который выезжал на место происшествия.

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