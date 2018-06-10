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В столице на Подоле произошло лобовое столкновение, есть пострадавшие

В Киеве на пересечении проспекта Свободы и улицы Межевой столкнулись ВАЗ и Вольво

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На Подоле произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как удалось узнать, водитель Вольво, двигаясь по проспекту Свободы и поворачивая налево на улицу Межевую, не пропустил встречный ВАЗ, в результате чего произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести забрали водителя 1981 г.р. и пассажира ВАЗ 1988 г.р. В Вольво находился только водитель и благодаря подушкам безопасности он травм не получил.

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