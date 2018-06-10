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В катастрофе самолета в аэропорту Жешува пострадал депутат Чижмарь

9 июля в польском аэропорту Жешува при посадке разбился украинский легкомоторный самолет. В результате аварии пострадали три человека

Как сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook, одним из пострадавших оказался депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице", - написал Мосийчук.

Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".

 

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