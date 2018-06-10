В Дарницком районе столицы при столкновении двух автомобилей пострадали четверо людей

10 июня, 2018, 11:29

В Киеве на перекрестке улиц Здолбуновской и пр-ту Григоренко столкнулись Шевроле Авео и Рено

Как сообщают Вартови.Еспресо, водитель Рено на пр-те Григоренко не пропустил Шевроле, ехавший по главной полосе. Вследствие чего тот протаранил бок Рено. От удара Рено перевернулся через крышу и приземлился на колеса на обочине, снеся несколько секций металлического забора.

Свидетели ДТП собственноручно помогли выбраться водителю Рено и пассажирам: двум мужчинам и молодой девушке, которыми сразу занялись медики. В Шевроле на счастье никто не пострадал.