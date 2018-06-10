 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Дарницком районе столицы при столкновении двух автомобилей пострадали четверо людей

В Киеве на перекрестке улиц Здолбуновской и пр-ту Григоренко столкнулись Шевроле Авео и Рено

Как сообщают Вартови.Еспресо, водитель Рено на пр-те Григоренко не пропустил Шевроле,  ехавший по главной полосе. Вследствие чего тот протаранил бок Рено. От удара Рено перевернулся через крышу и приземлился на колеса на обочине, снеся несколько секций металлического забора.

Свидетели ДТП собственноручно помогли выбраться водителю Рено и пассажирам: двум мужчинам и молодой девушке, которыми сразу занялись медики. В Шевроле на счастье никто не пострадал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

больше новостей

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать