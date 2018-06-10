В Белфасте под колесами авто погибла обезьяна, сбежавшая из зоопарка
10 июня, 2018, 18:37
В столице Северной Ирландии из зоопарка сбежала паукообразная обезьяна, потом в городе ее сбил автомобиль
После инцидента животное вернули в зоопарк, но оно вскоре умерло. Местные власти проводят расследование, как обезьяне удалось сбежать, передает ВВС.
В зоопарке заявили, что сожалеют о гибели животного.
"В настоящее время мы расследуем, как обезьяне удалось сбежать с острова, на котором находятся животные", - сообщил пресс-секретарь зоопарка.
Работники зоопарка отследили его в городе, а после аварии быстро вернули в зоопарк для оказания ветеринарной помощи. Однако, животное умерло.
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