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В Белфасте под колесами авто погибла обезьяна, сбежавшая из зоопарка


фото: thejournal.ie
В столице Северной Ирландии из зоопарка сбежала паукообразная обезьяна, потом в городе ее сбил автомобиль

После инцидента животное вернули в зоопарк, но оно вскоре умерло. Местные власти проводят расследование, как обезьяне удалось сбежать, передает ВВС.

В зоопарке заявили, что сожалеют о гибели животного.

"В настоящее время мы расследуем, как обезьяне удалось сбежать с острова, на котором находятся животные", - сообщил пресс-секретарь зоопарка.

Работники зоопарка отследили его в городе, а после аварии быстро вернули в зоопарк для оказания ветеринарной помощи. Однако, животное умерло.

 

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