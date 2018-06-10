В Авдеевке уже возобновили водоснабжение
10 июня, 2018, 16:33
Авдеевка - уже с водой
Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщил председатель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
По его словам, Донецкая фильтровальная станция уже работает в привычном режиме. Там уже восстановили электроснабжение.
Читайте также: Аваков представил стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"
Также подачу воды удалось восстановить и в ближайших к Авдеевке населенных пунктах - селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.
- 9 июня 2018 года из-за нехватки воды в Авдеевке было объявлено чрезвычайную ситуацию местного уровня.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-