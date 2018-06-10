В Авдеевке уже возобновили водоснабжение

10 июня, 2018, 16:33

Авдеевка - уже с водой

Об этом в комментарии Еспресо.TV сообщил председатель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

По его словам, Донецкая фильтровальная станция уже работает в привычном режиме. Там уже восстановили электроснабжение.

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Также подачу воды удалось восстановить и в ближайших к Авдеевке населенных пунктах - селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.