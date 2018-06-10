Умерла первая пассия Джеймса Бонда

10 июня, 2018, 19:12

Не стало первой девушки легендарного Джеймса Бонда - актрисы Юнис Гейсон

Актриса Юнис Гейсон, которая играла девушку Джеймса Бонда в первом фильме про агента 007, умерла в возрасте 90 лет, передает ВВС.

Она играла героиню Силвию Тренч в фильме "Доктор Ноу", который вышел на экраны в 1962 году. Тогда Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери.

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Гейсон родилась в английском графстве Суррей в 1928 году.

Она также сыграла в 1958 году в сериале "Месть Франкенштейна", а после фильма про Бонда снималась в нескольких телесериалах.