Умерла первая пассия Джеймса Бонда
10 июня, 2018, 19:12
Не стало первой девушки легендарного Джеймса Бонда - актрисы Юнис Гейсон
Актриса Юнис Гейсон, которая играла девушку Джеймса Бонда в первом фильме про агента 007, умерла в возрасте 90 лет, передает ВВС.
Она играла героиню Силвию Тренч в фильме "Доктор Ноу", который вышел на экраны в 1962 году. Тогда Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери.
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Гейсон родилась в английском графстве Суррей в 1928 году.
Она также сыграла в 1958 году в сериале "Месть Франкенштейна", а после фильма про Бонда снималась в нескольких телесериалах.
- Напомним, новую часть "бондианы" начнут снимать 3 декабря на британской киностудии Pinewood Studios.
- Ожидается, что в Британии фильм выйдет на экраны 25 октября 2019 года.
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