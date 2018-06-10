Украинские военные продвинулись вперед на километр возле Новотошковского, - волонтер

10 июня, 2018, 15:27

Защитники Украины заняли новые рубежи во время контратаки на российско-террористические силы вблизи поселка Новотошковского Попаснянского района Луганской области

Они продвинулись еще на 1 км и закрепились на позициях, сообщил в Fаcebook известный волонтер из Днепра Юрий Мисягин.

"Сепарам очень не нравится, что неизвестная "третья сила" под их носом потихоньку сокращает дистанцию. Снова продвинулась до 1 км. Вперед и закрепилась на новых позициях. Работают ребята", - заявил он.

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При этом Мисягин подчеркнул, что бойцы справились и без обещанных ракет "Джавелин".