Украинские военные продвинулись вперед на километр возле Новотошковского, - волонтер
10 июня, 2018, 15:27
Защитники Украины заняли новые рубежи во время контратаки на российско-террористические силы вблизи поселка Новотошковского Попаснянского района Луганской области
Они продвинулись еще на 1 км и закрепились на позициях, сообщил в Fаcebook известный волонтер из Днепра Юрий Мисягин.
"Сепарам очень не нравится, что неизвестная "третья сила" под их носом потихоньку сокращает дистанцию. Снова продвинулась до 1 км. Вперед и закрепилась на новых позициях. Работают ребята", - заявил он.
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При этом Мисягин подчеркнул, что бойцы справились и без обещанных ракет "Джавелин".
- Напомним, 7 июня 2018 года на IX Национальном экспертном форуме министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса под названием "Механизм малых шагов".
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