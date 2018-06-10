Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур на историческую встречу

10 июня, 2018, 22:52

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын прилетели на двустороннюю встречу в Сингапуре. При этом лидер КНДР был на месте первым

Самолет с главой Белого дома приземлился на авиабазе Пайя Лебар, сообщает Reuters.

Несколькими часами ранее в Сингапур прибыл Ким Чен Ын на самолете китайской авиакомпании Air China. Кортеж северокорейского лидера направился из аэропорта Чанги в отель класса люкс St Regis, в котором северокорейская делегация остановится на время зарубежного визита.

Тем временем Ким Чен Ын уже провел переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Лидеры обсудили взаимоотношения двух стран, а также развитие ситуации на Корейском полуострове