Российский писатель-эмигрант Шишкин призвал бойкотировать ЧМ-2018

10 июня, 2018, 19:35

Российский писатель Михаил Шишкин, который сейчас живет в Швейцарии, призвал не поддерживать и не посещать чемпионат мира по футболу в России

В интервью влиятельному швейцарскому изданию Tages-Anzeiger он заявил, что "тех, кто отправляется в Россию, потом покажут по телевизору в качестве тех, кто поддерживает Путина", передает RFI.

"Рассчитывать на то, что мы, мол, мы поедем в Россию и будем критиковать, это по меньшей мере наивно", - подчеркнул писатель. Выдержки из интервью 8 июня опубликовала российская редакция SWI Swissinfo.

"Путин злоупотреблять играми чемпионата так же, как он злоупотреблял Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом. После Сочи состоялась аннексия Крыма, потом началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран бойкотировать этот чемпионат... Чемпионат мира не для того, чтобы лизать сапоги Путину", - отметил Шишкин.

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Писатель также рассказал, что в 2010 году он сначала обрадовался тому, что через восемь лет Россия будет принимать чемпионат мира по футболу.

"Но тогда это была другая Россия, тогда еще была надежда, потому что тогда невозможно было себе представить, что власть в стране узурпирует группа преступных чиновников, что выборы будут фальсифицироваться, что оппозиционеры, журналисты и деятели искусства будут сидеть в тюрьмах", - пояснил Шишкин.

После интервью писателя посольство России в Швейцарии написало в ответ целый пресс-релиз.

"Интервью господина Шишкина газете "Тагес Анцайгер"вызывает одновременно отторжение и сожаление", - заявили в российском дипредставительстве.

Справка

Михаил Шишкин - автор романов "Взятие Измаила", "Письмовник" и "Венерин волос".

Лауреат всех главных российских литературных премий, в частности, "Русский Букер", "Национальный бестселлер" и две премии "Большая книга".

Пять лет назад, в марте 2013 года, Шишкин отказался представлять Россию на международной книжной ярмарке BookExpo America в Нью-Йорке. Тогда он объяснил свой отказ нежеланием поддерживать кремлевский режим и "чувством стыда за то, что происходит в стране".