"За УАПЦ я могу дать гарантию", - митрополит Макарий о поместной церкви

10 июня, 2018, 17:19

Глава Украинской Автокефальной православной церкви митрополит Макарий обратился к религиозным деятелям украинского православия с призывом объединиться "стиснув зубы", чтобы не дать Москве повод радоваться

Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковским, которая вышла 10 июня 2018 года на телеканале Еспресо.TV.

"Я молился 22 года, я ни одной службы не пропустил, чтобы не помолиться за поместную православную церковь... Москва, это Москва. Мы знаем, что это монстр. Но над нами еще есть Господь... За УАПЦ я могу дать гарантию. Мы несколько раз обращались к вселенскому патриарху на протяжении 3-х лет, что я возглавляю церковь, обращались с тем, что мы согласны. Хорошо чтобы полностью с патриаршим укладом. Это было бы замечательно. Но мы готовы и на митрополию", - подчеркнул он.

При этом Макарий заверил, что УАПЦ сейчас не интересует распределение руководящих должностей в будущем межцерковном объединении и возглавляемая им конфессия готова отказаться от своих амбиций:

"Ради того, чтобы Украина стала духовно самостоятельной, я согласен на все. Меня не интересует, кто будет возглавлять. Меня интересует, чтобы было. Вот что меня интересует.

Не надо думать, кто сильнее, а надо думать, чтобы после этого томоса Москва не радовалась из-за того, что между украинцами, между украинскими церквями война. Нужны слаженность, взаимопонимание и единство. Единство такое, что каждый должен сцепить зубы, если его что-то там переворачивает, и сказать, что мы все должны сделать чтобы северный сосед не радовался из-за того, что мы получили томос, а теперь воюем. Я больше всего за это переживаю".

При этом Макарий отметил, что последний раз общался с главой УПЦ Киевского патриархата Филаретом еще когда блок Виктора Ющенко шел на парламентские выборы.

Что же касается руководителя УПЦ Московского патриархата Онуфрия, то этого церковного руководителя Макарий, по его собственным словам, еще в 1989 году призывал отказаться подчиняться руководящему центру в Москве.