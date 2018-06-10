"Мирный план" Артеменко финансировал российский олигарх, - следствие в США

10 июня, 2018, 10:42

План Артеменко предлагал Трампу снять санкции против Москвы, а также обеспечивал право России "арендовать" Крым

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американское издание The Vanity Fair.

Информация о том, что незначительную фигуру "мелодрамы" о связи Трампа с Россией - украинского политика Андрея Артеменко - вызвали в жюри присяжных штата Вирджиния, прошла практически незаметной. Однако она важна, ведь Артеменко сотрудничал с Майклом Коэном, а также Феликсом Сатером - бизнесменом русского происхождения, имевшим связи как с Трампом, так и с организованной преступностью, отмечает издание.

Артеменко пытался лично вручить одобренный Кремлем план для Украины бывшему советнику по национальной безопасности Майк Флинну после инаугурации президента США.

"Это - еще одна нить. Это - еще один человек, о котором, по моему убеждению, следователи подозревают, что он действует, или действовал в качестве фактического агента российского правительства и общался с организацией Трампа на значительном уровне", - считает Патрик Коттер, бывший чиновник прокуратуры США.

Коэн и Артеменко отрицают то, что их усилиями по установлению мира между Россией и Украиной двигало что-то, кроме альтруизма.

"Кто не хочет помочь достижению мира?", - сказал Коэн The New York Times.

Однако, новый отчет указывает, что эти усилия не были только добрым самаритянством. Российский олигарх Виктор Вексельберг, который недавно попал в новости из-за 500 тыс. долларов выплаты Коэну, возможно, также финансировал и этот проект.

Об этом обмолвился бывший конгрессмен Курт Уэлдон, сообщает Наташа Бертранд из The Atlantic.

"Он сказал (он и Артеменко) уже обеспечили финансирование продвижения плана от фонда Вексельберга в Нью-Йорке", - утверждает Бертранд.

Источник сообщил Бертранд, что Уэлдон говорил о фонде Columbus Nova - американском фонде Renova Group Вексельберга, о котором недавно сообщали, что он перечислил 500 тыс. комании Коэна Essential Consultants, созданной за несколько месяцев перед выборами 2016 года.

То, что Вексельберг, возможно, поддерживал "мирный план" для Украины, ставит вопрос о выплате Columbus Nova Коэну и о его роли в кампании Трампа. Как сказал Коттер журналистке: "Если вы хотели повлиять на Трампа, вы действовали через Майкла Коэна".

Согласно информацииThe New York Times, план Артеменко предлагал Трампу снять санкции против Москвы, а также обеспечивал право России "арендовать" Крым у Украины на 50-100 лет.

В апреле, по сообщениям Reuters, было заморожено от 1,5 до 2 миллиардов долларов из-за санкций, введенных против Renova Group Вексельберга.