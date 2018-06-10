Путин не отказался от идеи "Новороссии", - эксперт

10 июня, 2018, 21:07

Российская Федерация имеет огромное преимущество в Акватории Черного и Азовского морей, и отбрасывать сценарий возможной военной атаки на Украину в этой ситуации нельзя

Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам Крыма, главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко, передает Главред.

По его словам, РФ преследует в Азовском море ряд целей, первая из которых уже осуществляется - блокировка портов Бердянска и Мариуполя. Таким образом Россия блокирует значительную часть украинского экспорта (продукция металлургической и горно-металлургической промышленности, зерно). Эксперт констатировал, что Азовское море сейчас - "фактически российское озеро, и Черное море, кстати, тоже".

"Это определение принадлежит не мне, а президенту Турции Эрдогану. Появилось оно в 2015 году во время кризиса в отношениях Турции и России, связанного с тем, что турецкие ПВО сбили российский штурмовик, который нарушил воздушные границы Турции", - отметил аналитик.

"... Мы не имеем права в этой ситуации отбрасывать сценарий возможной военной атаки, высадки десанта или содействие тому, чтобы незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и" ДНР "устраивали провокации в тылу объединенной группировки сил на востоке Украины", - добавил эксперт.

По его словам, Кремль все еще рассчитывает на возможность дестабилизировать Украину.

"Мы не имеем права сбрасывать со счетов военный сценарий. Более того, Путин не отказался от идеи" Новороссии ". Уверен, что мы увидим попытки снова реализовать эту идею, как минимум, через год, во время предвыборной кампании в Украине, то есть перед выборами президента и парламента ", - отметил Клименко.

"Мы увидим, что в отдельных округах от Одессы в Мариуполь побеждает" Партия регионов "в ее сегодняшних разных реинкарнациях. Представьте себе: проходят выборы, около 50% получает кандидат от ПР, лицо с пророссийскими взглядами, в связи с этим возникают какие-то уличные конфликты, появляются люди в форме украинской армии, появляется оружие, кто-то в кого-то стреляет, пророссийски настроенные силы начинают кричать: "Путин. приди! ", а дальше - сами знаете, ведь все это мы видели в Крыму", - подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что свои действия в Азовском море Россия легитимизирует с помощью договора, Украина в свое время была вынуждена заключить с РФ - Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. "Он был подписан 24 декабря 2003 президентом Кучмой и президентом Путиным, а затем ратифицирован Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ 23 апреля 2004 года.

Согласно этому договору, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами Украины и Российской Федерации ", - подчеркнул специалист.

"В документе содержится тезис о том, что разграничиваются воды Азовского моря линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но за более чем десять лет, действует этот договор, линия границы так и не была определена, потому что Москва всячески блокировала этот процесс и не позволила прийти к согласию по этому вопросу. И такая же ситуация сложилась по акватории Керченского пролива ", - констатировал Клименко.

В результате, согласно второй статье договора, военные корабли под флагом Украины или Российской Федерации пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

"... Военные корабли РФ, как и военные корабли Украины, имеют право до сих пор, несмотря на оккупацию Крыма и на то, что РФ цинично нарушила этот договор, когда построила без согласия Украины Керченский мост, находиться в любой точке Азовского моря. Фактически сегодня границу Украины в Азовском море проходит по линии прибоя ", - добавил эксперт.