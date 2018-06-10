Появилось видео взрыва на дискотеке в Сумах
10 июня, 2018, 18:14
В соцсетях обнародована запись с камеры наблюдения, на которой, как утверждается, подозреваемый бросает гранату под ноги посетителей ночного клуба в Сумах
Запись выложила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области.
- Как уже сообщалось, в Сумах посетитель ночного клуба взорвал гранату, из-за чего пострадало 7 человек.
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