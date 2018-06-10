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Появилось видео взрыва на дискотеке в Сумах

В соцсетях обнародована запись с камеры наблюдения, на которой, как утверждается, подозреваемый бросает гранату под ноги посетителей ночного клуба в Сумах

Запись выложила в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области.

  • Как уже сообщалось, в Сумах посетитель ночного клуба взорвал гранату, из-за чего пострадало 7 человек.
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