Портников рассказал, как охранял Ельцина и как Путин сделал из его статьи свою предвыборную программу

10 июня, 2018, 16:05

Работая в 90-е гг. в Москве украинский журналист Виталий Портников был свидетелем и непосредственным участником многих важных исторических событий и процессов. Также он лично наблюдал становление и упадок тогдашних российских политиков

Об этом известный публицист, журналист и писатель рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

В частности, первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева он запомнил, как человека с хаотичным мышлением, но при этом живую и довольно человечную личность.

"Что меня в Горбачеве пугало, это то, что он не мог четко сформулировать мысль. Это был человек-хаос. И это для меня была огромная проблема. Я всегда думал, как человек с таким хаотичным мышлением может структурировать государство, которое он реформирует. И это я видел с самого начала", - отметил Портников.

В то же время, по его словам, свое неумение сформулировать мысль Горбачев "камуфлировал" своими "актерскими способностями".

"Что я еще видел. И что мне было интересно: он (Горбачев, - ред.) выглядел живым человеком, что не часто увидишь в политике. Но этота живой человек просматривался только тогда, когда он был с Раисой Максимовной. Она делала его живым человеком. Он был в нее искренне влюблен. Это было видно", - отметил Портников.

Что касается Бориса Ельцина, то его журналист помнит жестким прагматиком, который любой ценой не хотел "отпускать" Татарстан, Чечню и Украину. И именно это, считает Портников, позже обусловило захватнические войны России на постсоветском пространстве. При этом "демократия" в этой стране, по его мнению, закончилась, еще в 1993 году, когда Ельцин "нарушил все законы, Конституцию России" и "фактически пошел на переворот с применением вооруженных сил".

"Я хорошо знал Ельцина. Немало беседовал с ним лично. Причем, несколько раз это было в критических ситуациях. Я даже охранял его по просьбе его охраны - среди других журналистов. Когда его (в 1990 году, - ред.) избирали председателем Верховного Совета Российской Федерации. Оказалось, что у него просто нет физической охраны. Был такой эпизод. Он даже на телевизионных пленках. Так что я всегда считал, что Ельцина интересует только власть. Демократию он использовал, чтобы этой власти добиться", - добавил Портников.

Получение президентской должности Владимиром Путиным он оценивает и как волю Ельцина, и как операцию ФСБ.

"Березовский, как по мне, всегда был связан с этой организацией (с ФСБ - ред.)", - подчеркнул Портников.

Основой же программой Путина, кандидата в президенты, по словам журналиста, стала его собственная авторская статья:

"Тогда я написал статью "Каудильо". Она была напечатана в "Зеркале недели". И в сокращенном виде, без этого названия в московской газете "Ведомости" я изложил эти тезисы. В которых я описал, каким будет следующее правление Путина. Я в принципе не ошибся... Мне в 1999 году удалось полностью предугадать весь путь политического развития Российской Федерации на следующие десятилетия.

Путин прочитал эту статью. Тогдашний главный редактор показал ее Путину на совещании. И эта статья стала основой политической программы Владимира Путина "Россия-2000" на его интернет-сайте. Там не было о позднефранкистской Испании - в этой моей статье в "Ведомостях" - там были просто изложены тезисы, как Россия будет строиться. Оказалось, что эти идеи, которые по сути являются фашистскими идеями, уже тогда были близки Путину как политику".