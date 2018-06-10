 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Портников объяснил, почему при Кучме ему было запрещено появляться на ТВ

Распоряжение не показывать Виталия Портникова по украинскому телевидению принимал президентский идеолог Дмитрий Табачник

Об этом известный публицист, журналист и писатель рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В 2004 году мне впервые позволили появиться на телеэкране - после долгого перерыва. Весь второй срок Леонида Кучмы я был запрещен здесь в телевизионном эфире", - отметил Портников.

Он объяснил, что стояло за таким решением властей.

"Говорили, что я слишком ехидно улыбаюсь, когда называю фамилию президента. У меня были сложные отношения с Дмитрием Табачником, который тогда отвечал за идеологию. Трудно сказать почему, но, видимо, это связано с тем, что я был неконтролируемый. А неконтролируемых в этой стране никогда не любили", - отметил Портников.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

больше новостей

10 июня, 2018 воскресенье

9 июня, 2018 суббота

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать