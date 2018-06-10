Портников объяснил, почему при Кучме ему было запрещено появляться на ТВ
10 июня, 2018, 15:10
Распоряжение не показывать Виталия Портникова по украинскому телевидению принимал президентский идеолог Дмитрий Табачник
Об этом известный публицист, журналист и писатель рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"В 2004 году мне впервые позволили появиться на телеэкране - после долгого перерыва. Весь второй срок Леонида Кучмы я был запрещен здесь в телевизионном эфире", - отметил Портников.
Он объяснил, что стояло за таким решением властей.
"Говорили, что я слишком ехидно улыбаюсь, когда называю фамилию президента. У меня были сложные отношения с Дмитрием Табачником, который тогда отвечал за идеологию. Трудно сказать почему, но, видимо, это связано с тем, что я был неконтролируемый. А неконтролируемых в этой стране никогда не любили", - отметил Портников.
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