Портников объяснил, почему при Кучме ему было запрещено появляться на ТВ

10 июня, 2018, 15:10

Распоряжение не показывать Виталия Портникова по украинскому телевидению принимал президентский идеолог Дмитрий Табачник

Об этом известный публицист, журналист и писатель рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"В 2004 году мне впервые позволили появиться на телеэкране - после долгого перерыва. Весь второй срок Леонида Кучмы я был запрещен здесь в телевизионном эфире", - отметил Портников.

Он объяснил, что стояло за таким решением властей.

"Говорили, что я слишком ехидно улыбаюсь, когда называю фамилию президента. У меня были сложные отношения с Дмитрием Табачником, который тогда отвечал за идеологию. Трудно сказать почему, но, видимо, это связано с тем, что я был неконтролируемый. А неконтролируемых в этой стране никогда не любили", - отметил Портников.